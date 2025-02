Vaicāts, cik drīz šādu plānu var gaidīt, politiķis skaidro, ka plāns ir jāpiedāvā Ministru prezidentei Evikai Siliņai (JV). Viņa šonedēļ ir devusies komandējumos un, kad atgriezīsies no Minhenes drošības konferences, beigs ministru izvērtējumu.

Vaicāts, vai tiek gatavots plāns B jeb paralēlais plāns par jaunu koalīciju, kurā būtu arī Nacionālā apvienība (NA) un Apvienotais saraksts (AS), politiķis komentē, ka, esot blakus agresorvalstij, esam apstākļos, kuros varam zaudēt savu valsti. "Jau topot šai valdībai, es biju par to, ka visām piecām latviešu partijām jāveido valdība, jāstrādā valstij, un arī tagad to uzskatu par labāko variantu," viņš saka.