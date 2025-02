Modernās tehnoloģijas – smago avāriju analīzei un izmeklēšanai

Pēdējā laika smago CSNg kontekstā šis notikuma vietas precīzais trīsdimensiju projekts ir ļoti svarīgs arī traģisko avāriju cēloņu izprašanai. Kopš pērnā gada maija CSDD paspārnē ir sākts ceļu satiksmes negadījumu izmeklēšanas pilotprojekts: izveidota pētnieku grupa, kas nodarbojas ar grūti izskaidrojamu traģisku avāriju cēloņu meklēšanu. Kriminālistikas pārvaldes Reģionu biroja sagatavotie negadījuma vietu 3D projekti sniedz būtisku ieguldījumu to izprašanā.

"Mēs esam gluži kā CSI komanda Latvijā. Trīsdimensiju skenēšanas ierīces savulaik pārņēmām no satiksmes uzraudzības kolēģiem. Līdzko ir pieprasījums no procesa virzītāja, mēs izbraucam un piedalāmies izmeklēšanā. Piemēram, 26. janvārī saņēmām izsaukumu uz traģisku negadījumu uz Vidzemes šosejas Cēsu apkārtnē pie Veselavas. Sākotnējā informācija bija, ka tā ir liela, smaga avārija ar frontālu sadursmi, bloķētu šoseju, diviem bojāgājušajiem. Kolēģi lūdza – nepieciešama jūsu palīdzība! Līdz ar to izbraucu gan es, lai skenētu notikuma vietu, gan mans kolēģis kriminālists, lai kopā piedalītos notikuma vietas apskatē un veiktu pierādījumu fiksāciju, meklēšanu un izņemšanu," stāsta Valsts policijas Galvenās Kriminālpolicijas pārvaldes Kriminālistikas pārvaldes Reģionu biroja Vidzemes ekspertu nodaļas priekšnieks Artūrs Romanovskis.