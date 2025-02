G7 paziņo par sankciju pastiprināšanu pret Krieviju, ja tā atteiksies no sarunām ar Ukrainu

Jaunas sankcijas pret Krieviju būs atkarīgas no Maskavas gatavības uzsākt “labticīgas” miera sarunas ar Ukrainu. Tas teikts G7 ārlietu ministru paziņojumā. Par to G7 ārlietu ministri vienojās sestdien Minhenes drošības konferences laikā. Viņi plāno turpināt kopīgi strādāt, lai panāktu ilgstošu miera līgumu Ukrainai ar uzticamām drošības garantijām, lai “karš nesāktos no jauna”, ziņo aģentūra Reuters.