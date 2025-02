Čakša uzskata, ka viņas nomaiņa nepaātrinās reformas izglītības nozarē

Vienlaikus Čakša novērtē premjeres apņemšanos turpināt jaunā skolu finansēšanas modeļa ieviešanu no 1.septembra. Viņa pati modeļa ieviešanai līdzi sekošot kā "Jaunās vienotības" valdes locekle un Saeimas deputāte, līdz ar to noprotams, ka domstarpības nav tik lielas, lai Čakša pamestu partiju.

❤️ No sirds pateicos ministrijas darbiniekiem, nozarei, industrijai, augstskolām, sociālajiem partneriem un pašvaldībām par mūsu līdzšinējo sadarbību! 4/4

Čakša izglītības un zinātnes ministres amatu ieņēma divreiz, tai skaitā Ministru prezidenta Krišjāņa Kariņa (JV) valdībā no 2022.gada decembra līdz 2023.gada augustam.

Esot ministres amatā, politiķe vairākkārt nonāca domstarpībās ar Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrību, kas prasīja Čakšas demisiju un vāca parakstus par neuzticības izteikšanu. Pati Čakša toreiz neplānoja atkāpties no amata, jo nesaskatīja tam pamatu.

2018.gada rudenī Čakšu no Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) saraksta ievēlēja 13.Saeimā. Ņemot vērā, ka ZZS pēc 13.Saeimas vēlēšanām nonāca opozīcijā, 2019.gada augustā Čakša izstājās no Latvijas Zaļās partijas (LZP), sākotnēji solot turpināt darbu ZZS frakcijā. Taču pāris dienas vēlāk viņa paziņoja par pievienošanos partijai "Vienotība". 2022.gada rudenī viņa no "Jaunās vienotības" saraksta tika ievēlēta 14.Saeimā un izvirzīta izglītības un zinātnes ministres amatam.