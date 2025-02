Noskaties Krievijas iebrukums Ukrainā: arī Rietumvalstīm pamatīgi jāsargā sava kritiskā infrastruktūra

Runājot par spēju nosargāt enerģētikas infrastruktūru Latvijā, klimata un enerģētikas ministrs Kaspars Melnis (ZZS) saka: “Ir jābūt atbildīgajiem dienestiem kopā sadarbībai ar kritiskās infrastruktūras turētājiem, lai visi būtu lietas kursā, informācijas apmaiņa par to, kāda ir tā situācija, un lai zina konkrēti, kā rīkoties un kas ir tie atbildīgie dienesti.” Uz precizējošu jautājumu, vai ir pārliecība par to, ka tā ne tikai jābūt, bet arī ir, Melnis saka: “Es zinu, ka notiek komunikācija. Es viennozīmīgi zinu, ka ir attiecīgie dienesti ir darbs notiek pašreiz jau tagad un ar infrastruktūras turētājiem. Arī šī sadarbība notiek, ir diskusija un arī skatās, kā to sistēmu uzlabot.”