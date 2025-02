Anulēta termiņuzturēšanās atļauja nav šķērslis strādāt. Piemēram, lai reģistrētos par pārtikas kurjeru, ir jāiesniedz derīgs dokuments, taču to pārbauda tikai pieteikuma izskatīšanas brīdī. Platforma "Wolt" raidījumam norādīja, ka līgumā ir ierakstīts, ka kurjeram pašam jāziņo, ja kādam no dokumentiem beidzas derīguma termiņš, bet neprecizēja, vai piegādātāji to dara.