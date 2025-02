Video Ekonomiskās attiecības ar Krieviju joprojām ir visai ciešas, vēsta LTV

Trīs gadus kopš tās pilna mēroga iebrukuma Ukrainā tiešās sadarbības apjomi ir tikai nedaudz mazinājušies. Būtiskāk ir sarucis imports no Krievijas. Taču eksporta apjomu samazinājums ir nenozīmīgs. Tas viss par spīti Latvijas Bankas ekonomistu ieteikumiem neārstējamo zobu izraut. Politiķi joprojām nesola iejaukties.

No Krievijas Latvijā ievesto preču līkne līdz šim augstāko punktu pēdējo 20 gadu laikā sasniedza tieši 2022. gadā – laikā, kad Krievijas karaspēks jau bija sācis slepkavošanu Ukrainā pilna mēroga asiņainā karā, vēsta «Panorāma».

Kopš tā brīža no Krievijas ievesto preču skaits samazinājies līdz 395 miljoniem eiro gadā pagājušajā gadā.

Starp importa partneriem Krievijas vārds neparādās nozīmīgāko sadarbības partneru desmitniekā, taču to nevar teikt par eksportu.

No tiem visvairāk eksportējam stipros alkoholiskos dzērienus, vairāk nekā 119 miljonu eiro vērtībā uz Krieviju sūtījām vīnus, svaigu vīnogu dzirkstošos vīnus. Ar tekstilmateriāliem Krieviju apgādājam vairāk nekā 161 miljona eiro vērtībā. Vairāk nekā 66 miljonu vērtībā uz Krieviju sūtījām farmaceitiskos produktus, nepilnu 48 miljonu vērtībā kosmētikas līdzekļus.

Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem pagājušajā gadā no Krievijas preces importēja 214 Latvijas uzņēmumi, kas ir 2,3% no kopējā importētāju skaita. Savukārt uz Krieviju eksportēja 311 uzņēmumi, kas ir 6% no kopējā eksportētāju skaita 2024. gadā.