Sešu gadu laikā Latvijas skolās par trešdaļu samazināsies pirmklasnieku skaits

IZM aplēses liecina, ka no 2030.gada Latvijā vajadzētu pietiek ar aptuveni 160 liela izmēra vidusskolām un ģimnāzijām, 48 no kurām atrastos Rīgā.

Nākotnes demogrāfijas tendencēm un bērnu skaitam optimāls skolu tīkls ir 12 pašvaldībās no 43 - Mārupes, Ādažu, Salaspils, Smiltenes, Gulbenes, Kuldīgas, Saldus, Valkas, Ķekavas, Ropažu un Valkas novadā un Jelgavā, vērtē IZM. Daļā no tām esošā izglītības infrastruktūra pat ir nepietiekama pie tagadējā un nākotnē prognozējamā bērnu skaita, norāda IZM.

Tikmēr Rīgā pašlaik ir par 28 skolām vairāk nekā IZM prognozēs par optimālo skolu skaitu nākotnē. Ministrijā to skaidro ar lielo skaitu mazo privātskolu un iedzīvotāju migrāciju no pārējās Latvijas, it sevišķi no Pierīgas, uz Rīgas vidusskolām.