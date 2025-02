Statusu nevar paņemt, nopirkt vai nozagt. Tas ir relatīvs, un visiem tas nevar būt vienādi augsts vienlaicīgi. Interesanti, ka britu žurnālists Vils Stors savā grāmatā (The status game: On social position and how we use it”, 2021) norāda, ka cilvēkiem esot raksturīga pat apsēstība ar savu statusu. Viņiem tā nekad nepietiekot. Kā piemēru Stors min pazīstamo Polu Makartniju, kurš joprojām nespēj atbrīvoties no sava aizkaitinājuma par to, ka...