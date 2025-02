Bulgārijā tiks pārskaitītas parlamenta vēlēšanu balsis

Sagaidāms, ka pēc balsu pārskaitīšanas "Veličie" iekļūs parlamentā, kas mainīs parlamenta sastāvu. Valdošās koalīcijas partijas tādā gadījumā zaudētu vairākas vietas parlamentā un līdz ar to vairākumu.

Oktobrī notikušajās Bulgārijas parlamenta pirmstermiņa vēlēšanās, kas bija jau septītās vēlēšanas trīs gadu laikā, centriski labējā partija GERB (Pilsoņi par Bulgārijas eiropeisku attīstību) izcīnīja 69 no 240 vietām parlamentā. Tas ir lielākais vietu skaits, ko izcīnīja kāda no partijām, bet ne vairākums.

GERB janvārī vienojās par koalīcijas izveidi ar mazākajiem koalīcijas partneriem - prokrievisko Sociālistu partiju, kam ir 20 vietas parlamentā, un populistu partiju "Ir tāda tauta" (ITN), kam ir 18 vietas. Koalīcijai pašreiz ir 107 no 240 vietām parlamentā, un to atbalsta etniskā turku partija "Demokrātija, tiesības un brīvības" ar 19 deputātiem, līdz ar to valdība var paļauties uz 126 balsīm, kas tai nodrošina vairākumu.