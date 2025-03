“Iestrēgušo Ukrainas miera sarunu kontekstā starp republikāņiem un Īlonu Masku briest inerce, lai rosinātu ASV izstāties no NATO,” šonedēļ raksta Trampam simpatizējošais ASV medijs “Fox News”. Kaut gan šādas runas no “Amerika pirmajā vietā” nometnes esam dzirdējuši diezgan daudzas reizes, paaugstinātas spriedzes apstākļos šis jautājums atkal kļuvis aktuāls. Ja Tramps patiešām lemtu par labu šādam radikālam solim, kā un cik ilgā laikā to būtu iespējams īstenot? Un ko tas nozīmētu Eiropai?