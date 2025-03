Noskaties Pacients gastroenterologa konsultācijā saņem negaidītu piedāvājumu

Ārste pacientam ieteikusi divus speciālistus – sievieti no Liepājas, ar kuru pirmā tikšanās būtu jāveic klātienē, bet pēc tam var sūtīt fotogrāfijas vai telefona numuru. Šāda vizīte maksātu 40–50 eiro. Otrs ieteiktais speciālists ir vīrietis, kurš strādājot par ziedojumiem. Viņš neesot no Latvijas, un nav precīzi zināms, vai viņš ir ārzemju ārsts vai, kā norāda Māris, kāds no ''Indijas gudrajiem''. Par viņu patlaban tiekot rakstīta grāmata, kas stāsta par to, kā viņš mainījis cilvēku dzīves.