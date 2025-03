Tramps apsver ASV karavīru izvešanu no Vācijas

Ungārijas premjerministrs Viktors Orbāns ir izrādījis interesi par šādu soli, uzskatot to par iespēju stiprināt valsts drošību un starptautisko lomu. Tomēr šis priekšlikums ir izraisījis bažas Eiropas Savienībā, jo tas varētu mainīt spēku līdzsvaru reģionā.

ASV prezidents Donalds Tramps acīmredzot apsver Vācijā izvietoto ASV karavīru pārcelšanu uz Ungāriju. Par to ziņo britu laikraksts “Telegraph”. Ziņojumā minēti 35 000 aktīvo ASV karavīru, kurus varētu izvest. Pēc partijas “Die Linke” 2023. gada vasarā izteiktā pieprasījuma kļuva publiski zināms, ka

ASV nacionālās drošības pārstāvis Braiens Hjūzs reaģēja nedaudz piesardzīgāk, sakot: “Lai gan nav gaidāms konkrēts paziņojums, ASV bruņotie spēki vienmēr apsver karaspēka izvietošanu visā pasaulē, lai vislabāk novērstu pašreizējos draudus mūsu interesēm.” Attiecīgi ASV karavīri no Vācijas nākotnē varētu tikt izvietoti Ungārijā.

Tramps pieprasa piecus procentus no IKP militārajiem izdevumiem

Viens no iemesliem esot tas, ka Tramps vēlas koncentrēt ASV karaspēku NATO valstīs, kuras ir palielinājušas savus aizsardzības izdevumus un sasniedz noteiktos IKP mērķus. Tā ir daļa no ASV valdības plāniem pārstrukturēt NATO saistības tā, lai priekšroka tiktu dota dalībvalstīm ar lielākiem aizsardzības izdevumiem. Sākotnēji ASV puse aicināja aizsardzībai tērēt 3 vai 3,5 % no IKP, bet vēlāk Tramps runāja par 5%. Tik daudz naudas šim nolūkam neatvēl arī pašas Amerikas Savienotās Valstis.