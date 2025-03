No apcietinājuma atbrīvots iepriekš atstādinātais Dienvidkorejas prezidents

No amata atstādinātā prezidenta Juna Sukjola atbalstītājs tur viņa portretu pie viņa rezidences pēc atbrīvošanas no apcietinājuma Seulā, Dienvidkorejā, 2025. gada 8. martā.

No amata atstādinātais Dienvidkorejas prezidents Juns Sukjols sestdien atbrīvots no apcietinājuma, un pie pirmstiesas aizturēšanas centra viņu sagaidīja atbalstītāji, no notikumu vietas ziņo aģentūras korespondenti.