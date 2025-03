Siguldas novada iedzīvotāji bez maksas varēs atbrīvoties no nolietotajām riepām

Riepas varēs nodot atkritumu šķirošanas laukumā "Zemdegas" tā darba laikā otrdienās no plkst.12 līdz 17, trešdienās no plkst.15 līdz 19, ceturtdienās no plkst.10 līdz 17 un sestdienās no plkst.10 līdz 14.