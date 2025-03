“Mūsu ārkārtīgi ātrajā informācijas apritē, kas mums ir, patiešām reizēm kaut kāda gaidīšana līdz, pēdiņās sakot, cepiens pārveļas jau pāri un visi par to ir izteikušies, izņemot amatpersonas, tās ir diezgan bīstamas situācijas. Ja ir jautājums, kurš uzliesmo sabiedrībā, tad paust, pat ja nav zināms vēl tā kā īstā atbilde vai īstais rezultāts, bet vismaz paust to lietu, kā mēs saprotam un ka šī ir problēma, un ka tad mēs nāksim ārā tad un tad un par to teiksim, jo šobrīd mēs darām to un to. Nu, tā kā verbalizēt savas darbības”.