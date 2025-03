Tramps publicēja dusmīgu ierakstu, kurā nopēla Maska un viņa vadītā uzņēmuma kritizētājus. "Īlons Masks "licis visu uz spēles", lai palīdzētu mūsu nācijai, un viņš STRĀDĀ FANTASTISKI! Bet vājprātīgie radikāli kreisie, kā jau viņi to bieži dara, cenšas nelikumīgi un sazvērnieciski boikotēt "Tesla", vienu no pasaules dižākajiem autoražotājiem un Īlona "bēbīti", lai uzbruktu un nodarītu ļaunumu Īlonam un visam, ko viņš pārstāv. Viņi mēģināja to pašu nodarīt man pie 2024.gada prezidenta vēlēšanu urnām, un kas no tā sanāca? Jebkurā gadījumā rīt no rīta es nopirkšu jaunu "Tesla" automašīnu, lai parādītu savu uzticēšanos un atbalstu Īlonam Maskam, patiesi diženam amerikānim. Kāpēc viņu vajadzētu sodīt par to, ka viņš lieto savas izcilās prasmes, lai palīdzētu PADARĪT AMERIKU ATKAL DIŽENU???" prezidents rakstīja platformā "Truth Social".