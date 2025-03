Lielākā problēma, lai atbildētu uz šo jautājumu, ir apzīmējums “stulbs”. Riebīgs vārds, kas sevī ietver pārāk plašu nozīmi un ir vistiešākajā mērā atkarīgs no konteksta. Drīzāk būtu jājautā: “Vai vācieši Hitleru novērtēja pārāk zemu?” Vai vēl labāk: “Vai vācieši Hitleru uztvēra pārāk nenopietni?”

Proti, ja mēs kādu nosaucam par stulbu, tad, iespējams, mēs domājam to, ka šis cilvēks ir neinteliģents, neizglītots un nespējīgs pieņemt saprātīgus lēmumus. Vai tāds bija Hitlers? Vai tāds ir Tramps? Visticamāk jau nē. Šī vārda rudimentārākajā nozīmē vismaz noteikti nē. Tiesa, visticamāk, ar “stulbs” lielākā daļa no mums domā īpašību, kad cilvēks pieņem absurdus, ar cilvēces labklājību, demokrātiju un brīvību nesaderīgus lēmumus. No citas puses – vai vācieši Hitleru uzskatīja par skaļu klaunu, kas bieži bļaustās nesakarīgas lietas, vicinās ar rokām un ar savdabīgu harismu un populistiskiem solījumiem kaut kādā veidā piesaista masu uzmanību? Visticamāk, jā.