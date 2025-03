Eksperts: Iespējams, ka Kremlis oficiāli atteiksies no ASV piedāvātā 30 dienu pamiera ar Ukrainu

Eksperts norādīja, ka Ušakova izteikumi drīzāk skatāmi kontekstā ar to, ka Krievija grib iegūt sev labumus, tāpēc sākotnēji tiek pateikts, ka 30 dienu uguns pārtraukšana, kas izstrādāta Ukrainas un ASV amatpersonu tikšanās laikā Saūda Arābijā, Krievijai nav izdevīga. Pēc Cepurīša domām, Krievija centīsies panākt, lai ASV Krievijai kaut ko sniegtu apmaiņā pret 30 dienu pamieru.

Taujāts, ko Krievija varētu gribēt no ASV, Austrumeiropas politikas pētījumu centra direktors piekrita, ka viens no jautājumiem varētu būt pret Krieviju noteikto sankciju atcelšana, taču būtiski ir jautājumi par teritoriālajām koncesijām Ukrainā. Tāpat viņš pieminēja baumas par Krievijas centieniem panākt, lai no Kurskas reģiona tiktu atvilkti Ukrainas spēki.