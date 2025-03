Foto Trampa cīņa pret iekļaušanas politiku: Pentagons liek dzēst slavenā bumbvedēja “Enola Gay” attēlus

ASV prezidents Donalds Tramps pavēlējis no oficiālajiem dokumentiem izdzēst visu, kas rada jebkādas asociācijas ar iekļaušanas politiku. Tāpēc Aizsardzības ministrija tagad vēlas no saviem arhīviem izdzēst vairāk nekā 26 000 fotogrāfiju. To skaitā ir arī attēlus ar lidmašīnu, no kuras virs Japānas tika nomestas atombumbas.