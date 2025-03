Tramps brīdina Irānu par sekām hutiešu uzbrukumu dēļ

Tramps paziņoja, ka Irānu tēlojusi nevainīgu upuri, kas pati cieš no negodīgiem teroristiem, pār kuriem tā zaudējusi kontroli, bet patiesībā tā nav, un Teherāna joprojām kontrolē hutiešus. "Viņi diktē katru soli, dod viņiem ieročus, apgādā ar naudu un ļoti sarežģītu militāro tehniku un pat tā saukto izlūkošanas informāciju," apgalvoja ASV prezidents.

"No šī brīža katrs hutiešu izšauts šāviens tiks uzskatīts par šāvienu, kas raidīts no Irānas ieročiem un vadības, un Irāna tiks saukta pie atbildības un cietīs no sekām, un šīs sekas būs smagas!" brīdināja Tramps.