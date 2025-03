Valdība atbalsta Latvijas izstāšanos no Otavas konvencijas; lēmums Saeimas rokās

"Esam nolēmuši sākt procesu, lai izstātos no Otavas konvencijas," paziņoja premjere Evika Siliņa, piebilstot, ka Ārlietu ministrijai līdz nākamajai valdības sēdei jāizstrādā likumprojekts iesniegšanai Saeimā.

Preses konferencē Siliņa uzsvēra, ka aizsardzības ministrs konsultējies ar vairākām Eiropas reģiona valstīm, kas veido kopīgu aizsardzības līniju, proti, ar Poliju, Lietuvu un Igauniju. Premjere apliecināja, ka valstis ir attālinātā saziņā arī ar Somiju. Tāpat viņa atzīmēja, ka Latvija nebūs ne pirmā, nedz arī pēdējā valsts, kas varētu izstāties no Otavas konvencijas.

Siliņa norādīja, ka šī būtu pirmā reize, kad Latvija izstātos no starptautiska dokumenta. Viņa uzsvēra, ka Saeimai vēl būs jānobalso par likumprojektu, piebilstot, ka koalīcijā varētu būt atbalsts likumprojekta tālākai virzīšanai parlamentā.

Patlaban neviena no valstīm, kas ir paziņojusi par vēlmi izstāties no konvencijas, sprāgstvielas un mīnas neražo, jo konvencija to neļauj," sacīja Ministru prezidente.