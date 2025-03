Plānots ierobežot pašvaldību pilnvaras lemt par būvniecības iecerēm pēc ietekmes uz vidi izvērtējuma

"Šo procesu varētu padarīt ātrāku un vienkāršāku, atsakoties, piemēram, no atvērtajiem jautājumiem, skaidri nosakot, kuros gadījumos šis vides novērtējums ir nepieciešams, bet kuros nav," sacīja Siliņa, paužot, ka šobrīd par to īsti līdz galam nav skaidrības, kas arī rada sarežģījumus būvniecības procesā un dažādu ražošanas projektu attīstībā.

Ekonomikas ministrija piedāvā mazināt birokrātiju būvniecības ieceres publiskajā apspriešanā, lai būvniecības procesa laikā nebūtu papildus jāprasa sabiedrības līdzdalība jautājumos, par ko lēmums jau pieņemts. Tāpat plānotas izmaiņas tehniskajos noteikumos, nosakot, ka to derīguma termiņš nav mazāks par diviem gadiem. Plānots precizēt arī atbildību par pazemes inženiertīkliem, neprasot no būvnieka atbildību, ja tie atrodas citā vietā, nekā to norādījis šo tīklu īpašnieks.