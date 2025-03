Vīrietim piespriests 6200 eiro sods par 90 100 dolāru nedeklarēšanu

Augstākā tiesa (AT) atteikusies ierosināt kasācijas tiesvedību lietā, kurā kāds vīrietis atzīts par vainīgu par to, ka, šķērsojot valsts ārējo robežu, ieveda Latvijā 90 100 ASV dolāru (tolaik - ap 79 300 eiro), tos nedeklarējot, līdz ar to stājies spēkā Ekonomisko lietu tiesas spriedums, ar kuru vīrietim piespriests naudas sods 6200 eiro apmērā, informēja AT.