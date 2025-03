Tomēr, lai cik ļoti provokatīvus virsrakstus es neizdomātu, pēdējā laikā tie vairs nesasniedz savu mērķi. Un tam ir pavisam vienkāršs izskaidrojums. Proti – pēdējo pāris mēnešu laikā ziņu portālus teju vai katru otro dienu piepilda ziņas ar jaunā vecā ASV prezidenta Donalda Trampa pārdomām, izteikumiem vai jau savārītajiem sūdiem. Bet to, ko viņš sastrādā, es vairs nespēju pārtrumpot.

“Tramps atkal izskata iespēju anektēt Grenlandi”, “Tramps draud ar 200% tarifiem alkohola importam no Eiropas”, “Tramps paraksta rīkojumu par ASV Izglītības ministrijas likvidēšanu”... Nu kā lai viens publicists konkurē ar kaut ko šādu? To, ko uzskatu par provokatīvu virsrakstu, Donalds uzskata par ārpolitiku. Tiešā tekstā, bez jebkādiem filtriem un bremzēm gāž ārā pašu neiedomājamāko sviestu. Neviena nekontrolēts, jo neviens jau viņam neko nevar pateikt – tiks izsūtīts no valsts.