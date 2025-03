Ārvalstīs noticis negadījums bez OCTA. Problēmas garantētas pat, ja nejūties vainīgs

Tas saistīts ar to, ka citās valstīs atšķiras normatīvais regulējums un CSNg apstākļi netiek vērtēti tā, kā to varētu sagaidīt Latvijā, īpaši, ja cietis mazaizsargāts ceļu satiksmes dalībnieks (gājējs, velosipēdists). Atbildība par CSNg nodarītajiem zaudējumiem bieži tiek automātiski uzlikta transportlīdzekļa īpašniekam vai vadītājam neatkarīgi no tā, vai viņš uzskata sevi par vainīgu.