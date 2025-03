No 2022. gada 24. februāra līdz 2024. gada 31. decembrim Ukrainā nogalināti vismaz 669 bērni (52 no tiem nebija sasnieguši gada vecumu) un 1833 – ievainoti. 86% gadījumu traumas radušās sprādzienu radīto seku rezultātā. Vislielākais cietušo skaits bija pirmajos kara mēnešos, tas samazinājās 2023. gadā, taču atkal pieauga 2024. gadā, Krievijai pastiprinot uzbrukumus, kā arī izmantojot tāldarbības raķetes un uzbrūkot no gaisa lielākām pilsētām.