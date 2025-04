Portugāle pārņem NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misiju Igaunijā

Līdz ar to četri Portugāles iznīcinātāji F-16 misijā nomainījuši četrus Nīderlandes iznīcinātājus F-35, kas līdz šim bija dislocēti Emari bāzē.

Jau ziņots, ka NATO dalībvalstis Latvijas, Lietuvas un Igaunijas gaisa telpas patrulēšanu rotācijas kārtībā veic no 2004.gada marta, kad Baltijas valstis tika uzņemtas aliansē. Kopš 2004.gada patrulēšana notiek no Šauļu aviobāzes Lietuvā, bet kopš 2014.gada atbalsta misija tiek veikta arī no Emari bāzes Igaunijā.