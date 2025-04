Tiesa pret Lepēnu - politiskais nāves spriedums vai jauna elpa Francijas galēji labējiem?

"Viņu mērķis ir mana politiskā nāve," tā gaidāmo nelabvēlīgo spriedumu ES līdzekļu nelikumīgas izlietošanas lietā jau pērn rudenī komentēja Francijas Nacionālās apvienības seja Marina Lepēna. Francijas ietekmīgākā opozīcijas līdere, trīskārtēja prezidenta amata kandidāte un viena no atpazīstamākajām radikāli labējo sejām Eiropā, tika nekavējoties diskvalificēta no kandidēšanas vēlēšanās uz pieciem gadiem. Šis spriedums būtībā izslēdz viņas līdzdalību 2027. gada prezidenta vēlēšanās – kampaņā, kurā viņa līdz šim tika uzskatīta par vienu no favorītēm.