SPKC: Zarnu nūjiņas infekcijai patlaban nav straujas attīstības

Šobrīd BKUS ar apstiprinātu Šiga toksīnu producējošu E.coli infekciju kopā vēl joprojām ārstējās 16 bērni, no kuriem desmit bērnu veselības stāvoklis ļauj ārstēties aprūpes nodaļā.

Kopš infekcijas izplatības sākuma Bērnu slimnīcā ar apstiprinātu zarnu nūjiņas infekciju tikuši stacionēti 30 bērni. No šiem 30 bērniem līdz šim brīdim no slimnīcas izrakstīti 14 bērni, kuriem infekcija tika diagnosticēta, bet veselības stāvoklis pēc novērošanas perioda ļāvis ārstēšanos turpināt ambulatori.

SPKC skaidro, ka visiem cilvēkiem un dzīvniekiem zarnās ir baktērijas, ko sauc par Escherichia coli (E. coli) jeb zarnu nūjiņu. Tās ir daļa no mūsu normālās baktēriju floras un parasti nekaitīgas. Tomēr ir īpaši E. coli celmi, kas spēj veidot toksīnus jeb indīgas vielas un izraisīt nopietnu slimību.

Šo celmu galvenais rezervuārs ir zālēdāji dzīvnieki, īpaši liellopi. Izraisītājs izdalās no dzīvnieka vai no cilvēka organisma ar fekālijām. Cilvēks var inficēties, lietojot uzturā inficētu pārtiku, nepietiekami termiski apstrādātu liellopu gaļu, nevārītu pienu, nemazgātus vai neapstrādātus augļus vai dārzeņus. Iespējama arī infekcijas pārnešana tieši no cilvēka uz cilvēku.