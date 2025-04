Ministrijā klāsta, ka konkrētās Nacionālo bruņoto spēku (NBS) ieceres pirmsākumi iesniedzas 2017.gadā, bet projekta akceptēšana un nostiprināšana notikusi 2021.gada 12.marta Infrastruktūras padomes sēdē. Dienesta pārbaudē secināts, ka lēmumi par projektēšanas un būvniecības iepirkumiem un to summām "militarizētas tēlniecības kompozīcijai" pieņemti vairāku gadu periodā, piedaloties vairākām amatpersonām no AM, NBS un Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra (VAMOIC).