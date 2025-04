Sīrijas proturciskie grupējumi samazina savu klātbūtni kurdu rajonā

Tas notika pēc tam, kad martā tika parakstīta Sīrijas jauno varas iestāžu un kurdu amatpersonu vienošanās, kas nodrošina kurdu atgriešanos Afrinas rajonā, no kura 2018.gadā aizbēga desmitiem tūkstošu kurdu.

Turcijas bruņotie spēki un tos atbalstošie Sīrijas grupējumi 2018.gadā no janvāra līdz martam īstenoja ofensīvu pret kurdu kaujiniekiem Afrinas rajonā. ANO lēš, ka ofensīvas laikā no šī anklāva aizbēga puse no tā 320 000 iedzīvotāju.