Trešo valstu pilsoņi un nepilsoņi Igaunijā zaudē balsstiesības pašvaldību vēlēšanās

Kā uzsvēra Kariss, neapšaubāmi likumīgs ir risinājums, ka pašvaldību vēlēšanās balso tikai Igaunijas un Eiropas Savienības (ES) pilsoņi, taču, viņaprāt, vienlīdz svarīgi ir nodrošināt, ka balsstiesības zaudējušie cilvēki nejustos tā, it kā "valsts mēģinātu viņus izslēgt no sabiedriskās dzīves vai katru no viņiem uzskatītu par draudu drošībai".