Pekina kritizē Zelenska izteikumus par ķīniešu karotājiem Ukrainā

Ķīnas Ārlietu ministrijas preses sekretārs Liņs Dzjans atkārtoja Ķīnas pozīciju, ka tā atbalsta un sekmē konflikta miermīlīgu atrisinājumu un ka Ķīnas valdība "vienmēr aicina Ķīnas pilsoņus turēties tālāk no bruņota konflikta zonām, izvairīties no jebkāda veida iesaistīšanās bruņotā konfliktā un jo īpaši izvairīties no piedalīšanās jebkuras puses militārajās operācijās".