Sarunās Saūda Arābijā marta beigās Krievijas delegācija pieprasīja visu četru Ukrainas reģionu – Doņeckas, Luhanskas, Zaporižjes un Hersonas – teritoriju to administratīvajās robežās. Krievija var arī mēģināt sagrābt daļu no kāda cita Ukrainas reģiona, piemēram, Dņepropetrovskas vai Sumu, un pēc tam piedāvāt apmaiņu pret Hersonu un Zaporiži, sacīja viens no avotiem.