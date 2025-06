Jānis Vītoliņš arī turpmāk vadīs Ventspils domi

Par Vītoliņu nobalsoja desmit no 13 deputātiem. Pret balsoja Latvijas Zaļās partijas, Latvijas Reģionu apvienības, Liepājas partijas, Jaunās konsevatīvās partijas kopīgā saraksta divi deputāti Aivis Landmanis un Dzintars Kantsons. Balsojumā atturējās kustības "Par!" un "Jaunās vienotības" saraksta deputāts Bruno Jurševics.

Jaunajā sasaukumā Vītoliņš rosināja domes priekšsēdētāja vietnieku skaitu samazināt par vienu, atsakoties no pirmā priekšsēdētāja vietnieka infrastruktūras jautājumos.

Līdz ar to mēram turpmāk būs divi vietnieki. Domes priekšsēdētāja vietnieks sadarbības jautājumos būs līdzšinējais mēra vietnieks Guntis Blumbergs. Savukārt otru priekšsēdētāja vietnieka amatu saglabās Aigo Gūtmanis. Par abiem kandidātiem nobalsoja desmit deputāti, pret bija divi, viens atturējās.

Saskaitot par kandidātiem atdotos plusus un mīnusus, Vītoliņš šoreiz popularitātē apsteidzis Lembergu. Lembergam gan bijis visvairāk plusiņu, tomēr arī visvairāk mīnusu, līdz ar to Vītoliņš, kuram bijis otrs lielākais plusu skaits, viņu apsteidzis. Otrs lielākais mīnusu skaits bijis Lemberga sievai Kristīnei Lembergai, kura līdz ar to no 6.vietas sarakstā nokritusies uz 13.vietu rezultātos un mandātu domē nav ieguvusi.