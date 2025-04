Paplašinot ofensīvu, Izraēla liek iedzīvotājiem evakuēties no Gazas joslas dienvidiem

Laikraksts "The Times of Israel" ziņoja, ka Ēģiptes priekšlikumā paredzēts atbrīvot astoņus dzīvos ķīlniekus un atdot Izraēlai astoņu ķīlnieku līķus apmaiņā pret pamieru, kas ilgtu no 40 līdz 70 dienām, un daudz palestīniešu ieslodzīto.