Mūsdienās daudzi cieš no tā, ka zaudē spēju gūt prieku no dzīves, izbaudīt tās vienkāršās lietas, no kā būvēta mūsu ikdiena. Iemesli ir dažādi : pārsātināšanās ar tehnoloģijām, “lētais” dopamīns, sevis dzīšana uz priekšu “ātrāk, efektīvāk” , lai gan iekšēji ir sajūta, ka tiecies pēc falšām lietām, bet apstāties nespēj. Lieldienas ir iekšējas atdzimšanas, pārdomu un arī prieka laiks. Kā atgūt vai nepazaudēt spēju priecāties?