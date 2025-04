Mēmeles stāvkrastā netālu no Bauskas pils izveidojies iegruvums; teritorija norobežota

Lai garantētu Pilskalna parka apmeklētāju drošību un nodrošinātos pret turpmākiem zemes nobrukumiem, ekspertu komisija ieteikusi šķērsām aizsardzības grāvim gar Mēmeles krastu izbūvēt apaļkoku barjeru, tā liedzot pieeju klintij no upe puses. Lai novērstu vibrācijas, nogāze no pilsdrupu ziemeļrietumu stūra līdz aizsardzības grāvim jāatbrīvo no koku apauguma.