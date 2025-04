Vai Daugavpils partijas pildījušas vēlēšanu solījumus?

Noteiktām cilvēku grupām ir atvieglojumi vai bezmaksas braukšana. No 2024. gada marta Daugavpilī maksu par braucienu palielināja no 70 centiem līdz vienam eiro, dārgākas kļuva arī mēnešbiļetes. Tobrīd pašvaldība skaidroja, ka to darīja, lai samazinātu pašvaldības izmaksas un uzlabotu Daugavpils satiksmes finansiālo situāciju.