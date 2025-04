Medijs nosauc Putina izsludinātā pamiera patieso viltīgo mērķi

Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņoja, ka neraugoties uz to, ka Krievijas armija cenšas radīt iespaidu par uguns pārtraukšanu, atsevišķos frontes apgabalos ir vērojami Krievijas centieni virzīties uz priekšu.

“Ja uguns pārtraukšanai ir labi nodomi, tad kādēļ šis process ir sācies tikai tad, kad amerikāņi vēlas izstāties no miera sasniegšanas? No Krievijas diktatora puses to var uztvert kā tādu piekāpšanos, jo iepriekš viņš atteicies izskatīt jebkāda veida kompromisus. Tomēr Putins nekad nerīkojas bez aprēķina un savu interešu virzīšanas. Drīzāk šis pamiers ir domāts tālākai Rietumu šķelšanai, lai reiz dedzīgo atbalstu Ukrainai mazinātu,” norāda “The Telegraph”.