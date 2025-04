Video Bēru ceremonija ir beigusies; Pāvests Francisks apbedīts Svētās Marijas Lielajā bazilikā

Cilvēki pulcējas Svētā Pētera laukumā uz pāvesta Franciska bēru dievkalpojumu Vatikānā, 2025. gada 26. aprīlī. Foto: Reuters

Pāvesta Franciska bēru dievkalpojums sākās ar ieejas antifonu – psalmu pantu vai Rakstu vietu izlasi, kas tradicionāli tiek dziedāta vai skaitīta.

Vatikāna mājaslapā ir publicēta 88 lappušu gara dievkalpojuma kārtība, kas pieejama angļu, itāļu un latīņu valodā.

Šeit ir ieejas antifona teksts:

''Eternal rest grant unto him, O Lord, and let perpetual light shine upon him.

Praise is due to you in Sion, O God. To you we pay our vows in Jerusalem.

You who hear our prayer. To you all flesh will come.

Our evil deeds are too heavy for us, but only you can pardon our transgressions.

Blessed the one whom you choose and call to dwell in your courts.

We are filled with the good things of your house, of your holy temple.

In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit.

Peace be with you.

And with your spirit.''