Jauns vilnis elektroauto segmentā: par vietu cīnās aizvien vairāk ražotāju

Tomēr atšķirībā no luksusa markām, arī no "Tesla", kas arī sāka ar dārgiem sedaniem, daži ražotāji jau no paša sākuma koncentrējās uz plašpatēriņa modeļiem. Šie zīmoli būtībā pārņēma iekšdedzes auto pierastos segmentus un piedāvāja izvēles iespējas cilvēkiem ar dažādu budžetu un prasībām. Taču, lai gan šāda pieeja varētu šķist loģiska un vienkārša, praksē tā buksēja, un daudziem labi zināmiem ražotājiem pāreja uz elektroauto neiznāca līgana.