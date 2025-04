Aizturēts sporta kluba "Babīte" pārstāvis; viņš īstenojis seksuālu vardarbību pret bērniem

Viens no vecākiem no kluba darbinieka iespējamās seksuālās vardarbības cietušajam bērnam anonīmi stāstījis, ka “braucienā uz ārvalstīm pirms divām trim dienām istabā bērni sodīti par to, ka neklausa, skaļi uzvedās, un tas bijis kā iegansts, ka jāpaliek pie viņa [kluba pārstāvja]. Viņš nolicis vairākus gultā, pats apgūlies pa vidu, aizticis, apķēris grābstījis un darījis citas netiklas darbības caur drēbēm. (..) Tā ir tāda Latvijas traģēdija, kuru tā nevar atstāt, un par to ir jārunā. Latvijas sabiedrībai jāsaprot, ka bērni ne pie viena nedrīkst palikt pa nakti”.