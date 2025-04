Lūsis komentē Būsim reāli – Šlesers var kļūt par Rīgas mēru tikai kopā ar krieviem

Viens publicē bildes, kurās buldozers šķūrē prom ķiršus, bet otrs atbild ar bildēm, kurās ķirsis sašķaida buldozeru, – tas ir precīzi tas saturs, ko gaidu no sociālajiem tīkliem. Varbūt ne gluži no galvaspilsētas galvenā amata pretendentiem, bet lai nu būtu. Kungiem tomēr jau no agra vecuma patīk mērīties.