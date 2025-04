FOTO No kravinieka pirātu noskaņās līdz pasaules čempiona auto – ievērtē izstādē "Auto 2025"

Neskatoties uz to, ka tas ir amerikāņu auto, to varēja iegādāties ne tikai ar astoņpakāpju automātisko pārnesumkārbu, bet arī izvēlēties septiņpakāpju manuālo transmisiju, gluži kā "Porsche 911". Rezultātā no kopumā apmēram nepilniem trim tūkstošiem saražoto "ZR1" tikai aptuveni 532 eksemplāri tika aprīkoti ar manuālo pārnesumkārbu, padarot šo versiju īpaši retu un pieprasītu kolekcionāru un entuziastu vidū. Turklāt 2019. gads bija vienīgais, kad "ZR1" tika ražots šajā modeļa paaudzē, padarot to par limitētu un ikonisku modeli.