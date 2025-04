Vai video minēto pilsētu mēri ir musulmaņi?

Video redzamie deviņi cilvēki ir bijuši attiecīgo pilsētu mēri, taču pieci no viņiem vairs nav šajā amatā. Piemēram, Magids Magids bija Šefīldas mērs no 2018. gada maija līdz 2019. gada maijam. No video minētajām deviņām pilsētām šobrīd četrās mēri ir musulmaņi.