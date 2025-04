Foto Alars Kariss: Es uzaicināju Trampu uz Igauniju, un viņš uzaicināja mani uz Vašingtonu

“Es jautāju, kā norit miera process, un lūdzu viņu darīt visu iespējamo, lai process turpinātos un ASV neatkāptos [no starpnieka lomas]. Viņš apsolīja to darīt un teica, ka esam diezgan tuvu risinājumam, jo tikko bija ticies ar Zelenski,” sacīja Kariss, piebilstot, ka viņš pārāk daudz Trampu par to, ko šī tikšanās deva, nav iztaujājis.

“Mēs runājām arī par to, ka viņš varētu apmeklēt Igauniju, un viņš mani uzaicināja uz Vašingtonu. Mēs runājām arī par transatlantiskajām attiecībām, par to, ka tās mums abiem ir svarīgas ne tikai no Eiropas, bet arī no Amerikas viedokļa,” sacīja Kariss.