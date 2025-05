Eksperiments: Labdarības organizācijai ziedotās drēbes nenonāk pie trūcīgajiem Latvijā, bet gan Āfrikā un Pakistānā

Darbinieks Vlads: They are not here, so you should call them.

NP: She doesn’t pick up. So.. which company is this clothing?

Darbinieks Vlads: I don’t know. Call owner! I can give the number .. Can you come outside? .. I don’t think I have the right to give her number to anyone.

Why is he filming?

Biedrības “ViaCor Charity” dibinātāja ir Katerina Geriše. Viņai ir vēl otra labdarības biedrība — “Latvijas Sociālais punkts”, un kopā ar vīru Matiasu Gerišu pieder arī lietoto apģērbu tirdzniecības ķēde “APR Latvia” ar vairākiem veikaliem Rīgā un Salaspilī. Nekā personīga vairākkārt centās sazināties ar biedrības vadītāju, bet Geriše aicinājumiem uz interviju neatsaucās.

Statūtos “ViaCor Charity” ir apņēmusies palīdzēt bērniem, invalīdiem, ģimenēm, trūcīgajiem, dažādu krīžu skartiem iedzīvotājiem un citām sabiedrības grupām, tomēr iesniegtajos gada pārskatos biedrība nav norādījusi nevienu ziedojumu vai īstenotu labdarības projektu. Arī mājaslapā un sociālo tīklu profilos šādas informācijas nav. Tur atrodami tikai daži pāris gadus veci ieraksti par segu piegādi dzīvnieku patversmei.

Biedrības gada pārskati atklāj, ka savāktās drēbes tā pārdod. Un pēdējos gados šie ieņēmumi ir pieauguši. 2023. gadā tie sasniedza 110 tūkstošus eiro, bet šī nauda nav tērēta labdarībai, tā aizgājusi trīs darbinieku algām un citiem neatšifrētiem izdevumiem.

Biedrība reģistrēta kādā Purvciema dzīvoklī.