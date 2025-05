Viedoklis Eiropā iestājies jaunuzņēmumu laiks

Es nebeidzu un nebeigšu to atkārtot: skatoties uz Eiropas Komisijas (EK) nostāju un lēmumiem, ir skaidrs, ka šis ir jaunuzņēmumu laiks. Eiropa tic, ka šeit ir pietiekami daudz talantīgu cilvēku un pietiekami labas iestrādes, lai inovācijas spētu radīt tik nepieciešamo izrāvienu, veiksmīgi konkurējot globālajā ekonomikā. Eiropa ir gatava finansiāli atbalstīt jaunas iniciatīvas. Līdz ar to – kad tad, ja ne tagad? Turklāt nevajag aizmirst, ka Latvija ir daļa no Eiropas, tāpat kā nevajag ļaut sev domāt, ka mēs esam mazāk spējīgi nekā kādas cits valsts novatori.